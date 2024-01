Studenti dell'Itis in visita al Centro di formazione di e-distribuzione

Grazie alla generosa ospitalità dell'azienda e-distribuzione, le classi quarta e quinta Elettrotecnica dell’ITIS Delpozzo e gli studenti spagnoli in Erasmus presso la scuola, sono stati accolti, in data 17 gennaio 2024, presso il centro di formazione e Addestramento Pier Maria Seia di Torino. Gli studenti, accompagnati dalle docenti Caramia e Durbano, hanno avuto l'opportunità di immergersi nel mondo della sicurezza sul lavoro e della distribuzione dell'energia elettrica. La lezione ha offerto uno sguardo approfondito su come vengono gestiti gli impianti in media tensione in Italia, sottolineando l'importanza di pratiche sicure e protocolli operativi robusti.

L'incontro ha fornito un'illuminante panoramica sulle complesse operazioni quotidiane dell'azienda, evidenziando gli sforzi costanti per garantire la continuità e l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico. La sicurezza è stata posta al centro dell'attenzione, con una dettagliata analisi degli standard, delle procedure e delle tecnologie adottate per prevenire incidenti e garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Particolarmente apprezzato è stato il focus sull'azione in caso di incidente. Durante la lezione gli addetti hanno notevolmente arricchito l'esperienza degli studenti eseguendo una interessante dimostrazione pratica. In particolare, hanno illustrato in modo dettagliato il processo di recupero di un addetto coinvolto in un incidente, simulando scenari realistici, come il recupero da un palo o da una botola. Questa dimostrazione ha fornito un'esemplare visione delle procedure di emergenza in atto, sottolineando l'efficienza e la tempestività con cui gli addetti operano in situazioni critiche. La dimostrazione ha evidenziato l'impegno dell'azienda nella sicurezza e nel benessere dei propri dipendenti.

In conclusione, desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a e-distribuzione per aver aperto le porte agli studenti e per aver condiviso conoscenze preziose. Quest'esperienza ha arricchito il nostro bagaglio formativo, offrendoci una prospettiva unica sulle dinamiche che guidano il settore energetico italiano.