Il Val Tanaro Rugby si prepara alla Coppa Mare e Monti 2023/2024

Il VAL TANARO RUGBY è pronto per la COPPA MARE E MONTI che prenderà il via ufficialmente domenica 28 Gennaio, dove i cinghiali esordiranno in casa contro il VOLVERA RUGBY.

Le 11 squadre qualificate della prima fase Liguria e Piemonte sono state inserite in un girone unico che si disputerà, con gare di sola andata, per l'assegnazione della Coppa "Mare e Monti" con inizio previsto il 28 Gennaio 2024.

Questo il calendario del VAL TANARO RUGBY

1° GIORNATA - 28/01/2024 - 14:30 - VAL TANARO vs VOLVERA

2° GIORNATA - 11/02/2024 - 14:30 - PROVINCE DELL'OVEST vs VAL TANARO

4° GIORNATA - 03/03/2024 - 14:30 - VAL TANARO vs UR RIVIERA

5° GIORNATA - 17/03/2024 - 14:30 - LIONS TORTONA vs VAL TANARO

6° GIORNATA - 24/03/2024 - 14:30 - VAL TANARO vs MONCALIERI

7° GIORNATA - 07/04/2024 - 15:30 - CUS PIEMONTE OR. vs VAL TANARO

8° GIORNATA - 14/04/2024 - 15:30 - VAL TANARO vs COLLEGNO

9° GIORNATA - 21/04/2024 - 15:30 - VAL TANARO vs LE TRE ROSE

10° GIORNATA - 05/05/2024 - 15:30 - RC SPEZIA vs VAL TANARO

11° GIORNATA - 19/05/2024 - 15:30 - AMATORI NOVARA vs VAL TANARO

Le partite in casa si svolgeranno presso gli impianti sportivi di Farigliano, in Località San Cassiano 75.

La società ricorda, a quanti volessero conoscere meglio questo splendido sport, che è possibile farlo presso gli impianti sportivi di Farigliano tutti i mercoledì e i venerdì dalle 20:30 alle 22:00 per la squadra senior, mentre per i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 15 anni gli allenamenti sono il venerdì dalle 18.15 alle 20.