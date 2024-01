Nuoto. Per Sara Curtis indicazioni positive dal 57° Challenge di Ginevra, il tecnico Thomas Maggiora: "Esperienza importante in un meeting di buon livello"

La giovane campionessa saviglianese Sara Curtis ha preso parte al Challenge International de Genève 2024, prestigioso meeting svoltosi dal 19 al 21 gennaio presso l’impianto “Centre Sportif des Vernets” di Ginevra e giunto alla sua 57^edizione.

Prestazioni positive per Sara ed incoraggianti in vista i prossimi importanti impegni, come spiegato dal tecnico Thomas Maggiora: "Buoni i riscontri cronometrici. Sara ha vinto il 50 e 100 dorso e si è classificata seconda nei 50 stile libero alle spalle dell'olimpionica Charlot Bonnet e terza nei 100 stile libero. Un'esperienza importante in un meeting di buon livello in vasca lunga. Ci è stato utile come preparazione, in questo periodo di carico, in vista dell'appuntamento dei campionati italiani assoluti di marzo."

Continua Maggiora: "Come detto, da questo meeting in poi andiamo a cercare gare dove Sara possa scendere in acqua tante volte. Durante la manifestazione di Ginevra in tre giorni si è cimentata in 14 prove, la prossima settimana a Lucca saranno 12 in un giorno e mezzo. Siamo soddisfatti in particolare dei miglioramenti tecnici e nella gestione di gara. Ringraziamo la società CSR, nelle persone di Luca Albonico ed Andrea Cuteri, per gli sforzi profusi al fine di permetterci di portare avanti la programmazione nel miglior modo possibile (presenza a questi meeting compresa) oltre a tutte le condizioni ottimali che ci vengono offerte."