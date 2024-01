Sci alpino maschile, Coppa del mondo: Corrado Barbera manca la qualificazione alla seconda manche nello slalom di Kitzbühel

Il tedesco Linus Strasser ha conquistato il quarto successo personale in Coppa del Mondo trionfando nello slalom di Kitzbühel risalendo nella seconda manche dal quarto posto occupato al termine della prima e superare così lo svedese Kristoffer Jacobsen, leader a metà gara.

Molto buono il nono posto per Tommaso Sala che guadagna a sua volta tre posizioni nella discesa decisiva per affacciarsi nella top10.

Ghiaccio vivo sulla Ganslern di Kitzbühel, un palcoscenico che esalta Strasser che torna così al successo dopo due anni dall’ultima vittoria. Il tedesco di casa proprio in Tirolo ha completato la prova in 1’40″36 scalzando Jakobsen che si è dovuto così accontentare della seconda piazza con un ritardo di 0″14 mentre in terza piazza si affaccia lo svizzero Daniel Yule, staccato di 0″20 e seguito a propria volta dal leader della classifica di specialità Manuel Feller, quarto a 0″79.

Risale di cinque posizioni nella seconda manche anche Alex Vinatzer che coglie la sedicesima posizione (+2″43), miglior risultato stagionale tra i rapid gates per il gardenese che sta progressivamente ritrovando le giuste sensazioni nella specialità.

Uscito nella seconda manche Simon Maurberger mentre in mattinata non avevano invece centrato la qualificazione nella prima manche Matteo Canins (+3″72) e Corrado Barbera (+3″96), mentre sono usciti Stefano Gross e Tobias Kastlunger.

Al termine dello slalom di Kitzbühel Manuel Feller mantiene il pettorale rosso e guida la classifica di specialità con 395 punti ed un margine di 187 lunghezze sullo stesso Strasser; terzo McGrath – oggi uscito – a quota 192.Martedì 23 e mercoledì 24 gennaio la Coppa del Mondo maschile fa tappa sulla Planai di Schladming (Austria) dove sono in programma un gigante ed uno slalom.