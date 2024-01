Volley A3M. Ritorno amaro in campo per Savigliano: Monge Gerbaudo ko al tie break a Brugherio

Forse non la miglior versione del 2023/24 del Monge-Gerbaudo Savigliano esce sconfitta dal campo della Gamma Chimica Brugherio, al termine, comunque, di cinque set combattuti ed emozionanti.

Alla squadra di coach Lorenzo Simeon non bastano una grande reazione, che le aveva permesso di ristabilire la parità dopo i primi due set vinti dai padroni di casa, e l’ennesima prova convincente di Rossato, decisivo in attacco e a muro con 30 punti totali. I “diavoli rosa”, infatti, dimostrano di essere cresciuti rispetto alla gara d’andata e, dopo due set eccezionali e la rimonta ospite, mantengono la giusta lucidità al tie-break, trascinati anche dal tifo del pubblico amico e dalle giocate di Prespov (22 punti) e Meschiari (20).

La cronaca

Coach Lorenzo Simeon, dopo il turno di stop, torna a schierare il sestetto tipo: diagonale Pistolesi-Rossato, Galaverna e Van de Kamp in posto 4, capitan Dutto e Rainero al centro, con Rabbia e Gallo liberi alternati.

Il primo set è, in assoluto, il più combattuto. Brugherio mette subito in mostra tutta la qualità del suo reparto offensivo e tutta la sua voglia di fare l’impresa. Savigliano rientra a più riprese nel match, ma ai vantaggi sono i ragazzi di Delmati ad avere quel “quid” in più per imporsi con un rocambolesco 30-28 dopo 37 minuti di gioco.

Nel secondo ci si aspetterebbe una reazione da parte dei piemontesi, che però pagano qualcosa in ricezione, soprattutto da posto 4. Savigliano è sotto nella prima fase (7-8), la ribalta (21-19), ma ha un blackout nel finale, che consente ai “diavoli rosa” di chiudere 25-22 assicurandosi il primo punto del match.

La reazione d’orgoglio della terza forza del girone arriva nel terzo set, quando finalmente il Monge-Gerbaudo riesce ad essere efficace. La Gamma Chimica è comunque un osso duro e non consente agli ospiti di scappare, bravi però nel finale a chiudere 25-21.

Nel quarto parziale, il Monge-Gerbaudo parte meglio, sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria nel set precedente, ma la Gamma Chimica resta lì. A decidere, di fatto, la contesa è il turno al servizio di Rossato, che porta il Monge-Gerbaudo su un “solido” 23-18. Brugherio trova ancora due punti di fila, ma il divario è troppo e i piemontesi chiudono 20-25 portando la sfida al quinto set.

Al tie-break, è la battuta in salto float dell’ex Mellano a mettere in forte difficoltà la ricezione saviglianese, facendo scappare i suoi sul 4-1. Il time-out di Simeon ferma la serie del centrale, ma, trascinati da Prespov, i padroni di casa avanzano (7-4). Ci vuole il solito Rossato per consentire a Savigliano di rientrare fino al 7-6, con conseguente time-out di Delmati. È ancora un continuo tira e molla: Brugherio va di nuovo sul 12-10 su attacco-out di Rossato e Simeon ferma ancora il gioco. È un ace di Mellano su Galaverna a regalare tre match-point ai suoi (14-11). La chiude Meschiari: 15-12 e festa Brugherio.

Con Sarroch alle ore 20. Intanto, è quasi giunta al termine la sottoscrizione a premi organizzata dal Volley Savigliano, che mette in palio alcuni premi unici, come viaggi, degustazioni e tanto materiale sportivo. Chi fosse interessato all’acquisto dei biglietti, potrà ancora farlo durante la partita casalinga contro il Sarlux Sarroch, in programma sabato 27 gennaio con orario anticipato alle ore 20.00. Proprio al termine della sfida verranno poi estratti i biglietti vincitori, con l’assegnazione dei premi.

Gamma Chimica Brugherio – Monge Gerbaudo Savigliano 3-2

Parziali: 30-28, 25-22, 21-25, 20-25, 15-12

Gamma Chimica Brugherio: Selleri 4, Prespov 22, Ichino 17, Meschiari 20, Mancini 7, Mellano 8, Marini (L1); Carpita, Consonni, Viganò, Centenaro (L2); N.E. Chinello, Prada. All. Delmati.

Monge Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 3, Rossato 30, Van de Kamp 17, Galaverna 11, Rainero 9, Dutto 5, Gallo (L1), Rabbia (L2); Calcagno, Carlevaris, Brugiafreddo; N.E. Turkaj, Quaranta. All. Simeon.

Durata set: 37’, 31’, 29’, 31’, 23’