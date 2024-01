A Mondovì il primo consiglio di amministrazione della Fedec, rete internazionale di formazione dei circensi

Si tiene a Mondovì, in provincia di Cuneo, martedì 23 e mercoledì 24 gennaio, il primo Consiglio di amministrazione del 2024 della FEDEC - Rete internazionale per la formazione professionale nelle arti circensi, massima organizzazione mondiale in termini di alta formazione universitaria nel campo del circo contemporaneo.



A fare gli onori di casa il fondatore e direttore generale di Fondazione Cirko Vertigo, Paolo Stratta, che siede all’interno del Cda FEDEC da 19 anni e che proprio a Mondovì ha inaugurato l’anno accademico di Cirko Vertigo, il cui percorso di studi dal 2022 è stato riconosciuto laurea triennale equipollente in DAMS.



“È un grande orgoglio – afferma il direttore Paolo Stratta - poter ospitare i grandi maestri della pedagogia mondiale a Mondovì, luogo che proietta nel futuro i prossimi traguardi universitari della Fondazione Cirko Vertigo. Un’occasione unica per occuparsi della trasmissione dei saperi alle nuove generazioni e riflettere sulle istanze più urgenti, dalla sicurezza, alla parità di genere, al job placement degli allievi”.



Cirko Vertigo ha lanciato a settembre 2023 le prime attività pedagogiche sul territorio della cittadina monregalese, in vista dell’apertura della nuova sede dell’Accademia, grazie al sostegno della Città di Mondovì e della Fondazione CRC che, per dare corpo a questo progetto, hanno finanziato rispettivamente l’acquisto di un nuovo chapiteau - dove verranno organizzati spettacoli aperti al pubblico, laboratori e masterclass - e le lezioni teoriche, artistiche e tecniche e i meeting pedagogici strategici.



“Accogliamo con immenso piacere, nella nostra città, questo incontro di caratura internazionale, effige di un percorso di crescita culturale e didattica che abbraccia l’intera comunità monregalese”, il commento del sindaco di Mondovì, Luca Robaldo. “Il progetto dell’Accademia delle Arti Circensi rappresenta una straordinaria opportunità di promozione territoriale e di rivalorizzazione dei luoghi e degli spazi. Grazie, dunque, alla Fondazione Cirko Vertigo per averci scelto come sede distaccata e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per accompagnarci in questo stimolante cammino di sviluppo e di arricchimento che riafferma Mondovì come città degli studi”.



Tra gli altri parteciperanno alla riunione, oltre a Paolo Stratta, direttore della Fondazione Cirko Vertigo, Stéphane Simonin, presidente della FEDEC e direttore dell’Accademia Fratellini di Parigi, Isabel Joly, direttrice della FEDEC con sede a Bruxelless, Anna Beentjes, vicepresidente della FEDEC e direttrice pedagogica dell’Accademia Codarts di Rotterdam, Tim Roberts, direttore della scuola di circo di Quebec City, James Tanabe, direttore della scuola nazionale di circo di Montreal. Collegati online i direttori Adeline Avenel (CRAC de Lomme, FRA), André Borges (INAC, PRT), Alisan Funk (Uniarts, SWE), Adrian Porter (National Centre for Circus Arts, GBR), Laura Tikka (Turku University, FIN), Cyril Thomas (Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois, FRA).



I membri del Cda FEDEC, al loro arrivo a Torino il 23 gennaio, visiteranno il Teatro Café Müller di Torino, sede stabile della compagnia blucinQue, diretta da Caterina Mochi Sismondi, e a seguire la sede storica dell’Accademia Cirko Vertigo a Grugliasco. La sera stessa è previsto lo spostamento a Mondovì dove, il giorno seguente, dopo una visita della città, si terrà il Cda presso la Sala Bianca, situata al primo piano del Palazzo Comunale, in Corso Statuto 15.



I lavori del Consiglio di amministrazione della FEDEC proseguiranno, dopo la tappa di Mondovì, presso il Festival du Cirque de Demain di Parigi, giunto alla sua 42esima edizione, al quale sarà presente in concorso Samanta Fois, artista diplomata a Cirko Vertigo e già performer aerea della compagnia blucinQue nello spettacolo Vertigo Suite.