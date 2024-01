Bene Vagienna, inaugurata l'edizione 2024 della fiera della Beata Paola

Dopo il buon esordio delle due serate gastronomiche di venerdì 19 e sabato 20 gennaio, questa mattina, domenica 21, si è svolta la inaugurazione ufficiale della edizione 2024 della Fiera della Beata Paola a Bene Vagienna.



La fiera, che si sviluppa lungo tutta la giornata di domenica, e che avrà una appendice durante il prossimo fine settimana, è dedicata a Paola Gambara Costa.



Conduttore della inaugurazione, che ha visto nella fredda ma soleggiata mattinata, una ingente partecipazione di pubblico, il sindaco Claudio Ambrogio.



"Cinquecento anni fa venne costruita la nostra bealera maestra e oggi, mi piace pensare anche grazie anche all'occhio di riguardo che ha la Beata verso la nostra comunità e naturalmente per l'impegno di tutti gli attori istituzionali coinvolti, il Consorzio di gestione è risultato vincitore di una somma superiore ai settanta milioni di euro per la copertura dell'intero corso del canale e l'ammodernamento dei metodi di pompaggio, oltre che per un sostenibile sfruttamento in senso energetico che ci permetterà di essere il nodo gestionale di ben sei Comunità Energetiche! - ha sottolineato - Voglio ringraziare per questo e per la Fiera: i dipendenti comunali, tutti i volontari, la neonata pro loco alla sua prima prova del fuoco, gli artigiani e i commercianti, i consorzi irrigui partners, Bene Banca e le fondazione CRF e CRC, sempre presenti, la Polizia Locale e i Carabinieri, tutti i figuranti e gli sbandieratori e gli amici di Verolanuova, paese di nascita di Paola Gambara Costa. In ultimo, ma non per importanza: il vicepresidente del consiglio regionale Franco Graglia, per la presenza e per il supporto economico!"



Per la Pro Loco, di recentissima nuova formazione, la vicepresidente Ivana Sampò, ha dichiarato la propria soddisfazione per l'esordio in termini di numeri e di risultati ottenuti. Sabato 20 è stato peraltro ospite della serata gastronomica presso il castello il Ministro Paolo Zangrillo.



Il vicepresidente Franco Fraglia ha, come sempre, posto l'attenzione alla importanza dei numerosi volontari: "Apprezzo il loro lavoro. Sono partito anch'io quarant'anni fa con l'attività nella pro loco del mio paese. Non posso neanche immaginare come potrebbe essere senza di loro!"



Il presidente Elia Dogliani di Bene Banca ha chiosato sulla fortuna, per i benesi, di avere sí un istituto di credito cooperativo "proprio", da ben 127 anni, "ma anche una figura come la Beata Paola che intercede per il paese e un Sindaco attento e attivo come Ambrogio! Qualcuno chiude, noi apriamo filiali. La prossima sarà in valle Varaita, a Venasca".



Mauro Bernardi, presidente ATL, che con Bene Vagienna ha una lunga storia di collaborazione, ha ringraziato per gli spunti e le cose belle che i territori fanno e propongono all'agenzia.



Clemente Malvino, presidente di Confartigianato zonale di Fossano ha salutato il pubblico e portato il saluto di Giancarlo Fruttero di Ascom, mentre Corrado Bertello di Coldiretti ha parlato del presidio del territorio da parte della aziende agricole: "L'opera messa in pista sulla bealera farà storia, soprattutto oggi. Con i grandi problemi di siccità e irrigazione".



Ha concluso gli interventi Marino Abbona, presidente dell'associazione commercianti e artigiani di Bene Vagienna, che ha apprezzato la nascita e l'attività della nuova pro loco. Con la quella ha auspicato una collaborazione assidua e duratura.



Il taglio del nastro è stato seguito dall'esecuzione dell'Inno di Mameli da parte della banda musicale e dal pranzo sociale al castello.



La beata Paola

Paola Gambara Costa, bresciana di nascita e benese di adozione, nasce nel 1473 e a dodici anni, su spinta dei propri genitori, sposa il conte Ludovico Bongiovanni Costa, signore di Bene Vagienna, persuadendosi sulla compatibilità del matrimonio con una vita devota e di preghiera, sua primaria inclinazione.



La guida del (futuro Beato) Angelo Carletti di Chivasso e la propria determinazione la portano a riuscire a far convivere la vita signorile e mondana con la coerenza con la fede cristiana.



La propria forza d'animo, l'impegno sociale verso la popolazione indigente e la cura del proprio primogenito Gianfrancesco, la portano a resistere a testa alta anche dopo la scoperta dell'infedeltà del marito.



La determinazione e la forza di non cedere alla rassegnazione riescono dunque a far cambiare le abitudini poco lodevoli del conte che finalmente comprende la stoffa di cui è fatta la moglie.



Quando Ludovico si ammala gravemente, Paola gli fa da infermiera oltre a pregare senza sosta e con successo padre Angelo, defunto poco tempo prima a Cuneo.



Negli ultimi anni della propria vita, rimasta vedova, si dedica al figlio e alle attività benefiche. Il culto popolare che la circonda dopo la morte – e che sarà ratificato nel 1845 con la beatificazione - si ispira alla sua profonda e salda devozione coniugale.