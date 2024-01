Cuneo: al teatro Toselli il ricordo dell'orchestra femminile di Auschwitz

La legge 20 luglio 2000 n. 211 ha riconosciuto il 27 gennaio giorno dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, quale “Giorno della Memoria” al fine di “ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.



A riguardo, la Prefettura, in collaborazione con il Comune di Cuneo, ha programmato un momento di riflessione e narrazione dedicato al ricordo di quella pagina di storia.



Nell'ambito delle cennate celebrazioni, al fine di far conoscere ai giovani quanto accaduto durante le persecuzioni razziali e farne memoria, è stato allestito uno spettacolo dal titolo “Concerto per Conchiglia e Orchestra — Storie e musica dell’orchestra femminile di Auschwitz”, commentato dal Prof. Matteo Corradini, scrittore, storico ed ebraista.



All’iniziativa, che si svolgerà presso il Teatro Toselli di Cuneo, venerdì 26 gennaio alle ore 10.30, sarà invitata una rappresentanza di studenti iscritti agli Istituti Secondari Superiori di Cuneo. Gli insigniti alla memoria saranno Andrea Ghibaudo (Roccavione), Martino Rodondi (Corteno Golgi, BS) e Attilio Tavella (Saluzzo).



Al termine dell’incontro verranno consegnate le Medaglie d’Onore, concesse con decreto del Presidente della Repubblica agli internati o deportati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, alla memoria di tre cittadini di questa provincia di seguito elencati.