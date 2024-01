Oltre 150 partecipanti allo Swap party di Oasi Giovani a Savigliano

Ancora una volta, i ragazzi di Oasi Giovani hanno dimostrato quanto fare shopping in modo sostenibile per l'ambiente sia un'impresa... decisamente possibile. Sono stati circa 150 i partecipanti – giovani, ma non solo – allo Swap party organizzato sabato pomeriggio a palazzo Longis da coloro che prendono parte alle iniziative del Progetto Oceano.

Dalle Borse alle t-shirt, dai pantaloni ai maglioni, passando per gli accessori: ogni partecipante ha portato con sé circa una decina di abiti, che ha potuto scambiare con altri indumenti in modo totalmente gratuito.

Dunque, molti abiti anziché finire nell'immondizia, oppure in fondo ad un cassetto dell'armadio, sono tornati ad avere una seconda vita.

E i vestiti che non sono stati scambiati? Molti saranno smistati tra diverse associazioni che operano sul territorio, altri saranno impiegati per progetti con la sartoria benefica “Oasi del cucito”, altri ancora saranno la base di partenza per i prossimi Swap party.

Non solo vestiario. A palazzo Longis, sabato, c'era anche l'Ashas, associazione a favore di persone con disabilità: ha proposto libri usati ad un prezzo simbolico, ed il ricavato servirà per le attività del sodalizio.