Spettacolo con finale a sorpresa al “Salomone” di Cherasco

Sabato 20 gennaio al teatro 'G. Salomone' di Cherasco è andato in scena lo spettacolo "Due risate in compagnia" a cura dell'associazione culturale Harold Haupwood.



Sul palco il Presidente Maurizio Dogliani e la vice Presidente Chiara Roggero, hanno ringraziato le associazioni attive sul territorio e l'amministrazione comunale per aver reso possibile la serata, durante la quale si sono alternati: Laura Spagnolo, Alessandra Forlani Vaira, Danilo Bogetti e gli stessi presentatori.



Durante lo spettacolo si è tenuta la premiazione dei presepi che nelle scorse festività hanno decorato il viale Napoleonico: la manifestazione, ideata da Maria Mesiano, ha visto la partecipazione di oltre 30 manufatti e tutti, grazie all'intervento di numerosi sponsor, hanno ricevuto un riconoscimento.



Nel corso della serata è avvenuta anche la presentazione dei calendari 2024, realizzati con i disegni dei ragazzi delle scuole, in collaborazione con i docenti di arte dell'Istituto Comprensivo di Cherasco e con la prof.ssa Silvia Costantino.



Dopo un improbabile provino di un emergente attore, preso dalle fila del pubblico, si sono susseguite alcune freddure e "Accenti d'amore", un dialogo degli equivoci, tratto da un'opera di Achille Campanile.



Il mattatore della serata si è rivelato Maurizio Dogliani, che con un gran finale a sorpresa ha lasciato a bocca aperta tutti gli spettatori.