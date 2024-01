Volley maschile Serie C: nel big match contro il Linguì il VBC Mondovì conquista un punto preziosissimo

Nel big match giocatosi domenica pomeriggio a Torino contro il Linguì il VBC Mondovì conquista un punto preziosissimo per la propria classifica e soprattutto per l’ autostima, arrendendosi per 3-2 (25-21,23-25,25-20,24-26,15-11) dopo oltre 2 ore e 30’ di gioco.

In classifica generale, al termine del girone d’ andata, i monregalesi ed il Linguì Torino sono in testa appaiati con 23 punti, a +4 sul Lasallaino Torino terzo, a +5 sul Chieri quarto ed a +6 sul Santhià quinto, che è la prima squadra che al momento sarebbe fuori dai play-off (si qualificano ai play-off promozione le prime quattro di ciascuno dei due gironi).

“Ovviamente – commenta coach Massimo Bovolo – c’ è un po’ di rammarico per non essere riusciti a vincere il tie-braek, ma anche la soddisfazione per la prestazione offerta, che complessivamente è stata di qualità contro un avversario di elevato valore sia tecnico che tattico. Direi che la fase del cambio palla è stata positiva, mentre abbiamo avuto qualche difficoltà di troppo nella fase di contrattacco, faticando a concretizzare le difese effettuate, ma siamo stati bravi a non mollare mai e ad uscire con determinazione e grinta dai momenti più difficili. Questo è un punto molto prezioso sia per la classifica, perché ci permette di restare in vetta in compagnia proprio dei torinesi, sia soprattutto per l’ autostima. Ora sfruttiamo queste due settimane di pausa prima dell’ inizio del girone di ritorno per mettere benzina nel motore e crescere ulteriormente nel gioco di squadra, lavorando con attenzione su cosa domenica ha funzionato meno bene.”

Massimo Bovolo è partito inizialmente con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Candela in banda, Caldano e Borsarelli centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara a Polizzi, Bessone, Turco e Chessa.

Nel primo set il VBC MONDOVI’ parte bene e si porta sul 7-4, poi i torinesi reagiscono e, grazie anche a qualche rigiocata non concretizzata dai monregalesi, ottengono la parità sul 14-14. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 19 pari (dentro nelle file monregalesi Polizzi e Bessone per il doppio cambio), quando i torinesi piazzano un break di 3 punti (23-20) e chiudono 25-21, mentre entra Chessa in battuta. Nella seconda frazione i monregalesi, con Berutti e Turco al centro sin dall’ avvio, partono piuttosto contratti e va sotto 7-4, poi reagiscono e, grazie ad un muro più efficace, ottengono la parità sul 10-10. Da qui in avanti le due compagini avanzano punto a punto sino al 22 pari (dentro prima Bessone in banda e poi Chessa in battuta), quando i monregalesi piazzano un break di 2 punti e prima si portano sul 24-22 e poi chiudono in volata 25-23. Nel terzo set i monregalesi, con Berutti e Turco confermati al centro e Bessone in banda, partono bene e si portano sul 6-2, poi accusano un passaggio a vuoto, che permette ai torinesi prima di ottenere la parità sul 7-7 e poi di allungare 15-9. Dentro Polizzi in palleggio e Candela in banda ed il VBC MONDOVI’ si riprende, recuperando parte dello svantaggio (15-18,18-21), anche se il Linguì va a chiudere 25-20. Nella quarta frazione il Linguì parte bene e si porta sul 12-9, poi i monregalesi, nelle cui fila sono confermati Polizzi e Bessone, alzano il ritmo, ottenendo la parità sul 16-16. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 24 pari, quando il VBC MONDOVI’ piazza l’ allungo decisivo e chiude ai vantaggi 26-24, mentre entrano Chessa in battuta e Borsarelli per alzare il muro.

Nel quinto e decisivo set vi è grandissimo equilibrio sino all’ 8 pari, poi i torinesi allungano (12-10) ed infine chiudono 15-11.

Terminato il girone d’ andata il campionato si ferma per due settimane e si tornerà in campo per la decima giornata – prima del girone di ritorno sabato 10 febbraio, con il VBC che giocherà alle ore 18 a Condove contro il Valsusa.