La guida TeamSystem per gli e-commerce, un mercato da 54,2 miliardi di euro

Quali sono le abitudini degli italiani in fatto di acquisti? I dati parlano chiaro: il settore delle vendite online è in ascesa. Il fatturato di questo settore nel 2023 ha superato i 54 miliardi di euro in Italia, una crescita del 13% da l’ultimo anno, un’opportunità da sfruttare se si vuole spingere il proprio business ad un livello superiore.

Una guida per gestire l’e-commerce

In questo contesto, TeamSystem lancia l’eBook " Gestire un e-commerce dalla A alla Z " una risorsa esaustiva che espone il percorso completo per ottimizzare la gestione di uno shop online. Una guida step-by-step che consente di sviluppare le abilità fondamentali per gestire qualsiasi e-commerce in modo competitivo. In questo testo TeamSystem , azienda di riferimento nel proporre soluzioni digitali per imprese e professionisti, ha raccolto una serie di consigli concreti che sono frutto della propria esperienza nel settore. Entrando nel particolare dei contenuti, in primo luogo il manuale indica come gestire gli ordini e le spedizioni, pianificare le attività di marketing e promozione, prestando particolare attenzione all'analisi iniziale del pubblico di riferimento e dei competitor, consentendo di sviluppare il piano aziendale. Sul versante pratico, il manuale descrive il processo per calcolare i costi, ottimizzare le informazioni di categorie e prodotti, automatizzare il monitoraggio degli ordini e dei resi tramite la gestione dell'inventario e semplificare l'assistenza ai clienti. A completare il manuale, le indicazioni per migliorare l'esperienza degli utenti, sia attraverso la cura dell'aspetto visivo e la struttura del sito, sia concentrandosi sull’uso strategico dei social network. Questo pdf è un vero e proprio vademecum digitale, un valido supporto per riuscire ad acquisire le conoscenze per fare fronte a un mercato sfidante e in continuo mutamento come quello delle vendite online.

Focus sui dati: le vendite in Italia

Nell'ultimo anno, in Italia è stato il settore dei servizi a registrare la maggiore espansione con un aumento del 25%, raggiungendo un fatturato di 19,2 miliardi di euro. A favorire questa ascesa è stata principalmente la categoria Turismo e Trasporti. Anche il comparto dei prodotti ha mostrato una crescita, totalizzando un valore di 35 miliardi di euro e registrando un utile positivo (+8%). Tra i prodotti, il settore Beauty ha guidato l'incremento di mercato con un aumento dell'11%, seguito dagli acquisti nell'Editoria e nell'Informatica ed Elettronica di consumo, che hanno registrato un aumento delle vendite dell'8%. Anche Moda, Arredamento e Home Living sono risultati in aumento tra gli acquisti degli italiani, precisamente di un 7% in più rispetto al 2022.