Lo zafferano, il prezioso oro rosso, nuovo protagonista dello show cooking Campagna Amica all'Open Baladin di Cuneo

Il 25 gennaio, dalle 18 alle 20, all'Open Baladin di Cuneo si terrà lo show cooking Campagna Amica dedicato allo zafferano, il prezioso oro rosso.

Lo zafferano è una spezia estratta dagli stimmi del fiore di Crocus sativus, una pianta erbacea bulbosa appartenente alla famiglia delle Iridacee. È una delle spezie più preziose al mondo, sia per il suo costo che per le sue proprietà.

Lo zafferano ha un colore rosso intenso e un sapore caratteristico, che ricorda la terra e il fieno. È una spezia molto versatile, che si può utilizzare in cucina per aromatizzare una grande varietà di piatti, sia dolci che salati. Lo zafferano è un ingrediente fondamentale della cucina mediterranea. Viene utilizzato per aromatizzare piatti di pasta, riso, verdure, carne e pesce.

L'evento, aperto a tutti, vedrà protagonisti alcuni produttori agricoli della provincia di Cuneo che racconteranno la storia e le caratteristiche di questo prezioso ingrediente, utilizzato in cucina da secoli per il suo sapore intenso e il suo caratteristico colore giallo.

Durante lo show cooking, i docenti e gli studenti dell'Istituto Alberghiero Donadio di Dronero prepareranno in diretta gustosi piatti a base di zafferano, da degustare in abbinamento alle birre artigianali Baladin.

Un'occasione imperdibile per scoprire o riscoprire le potenzialità di questo straordinario ingrediente, simbolo della tradizione culinaria piemontese.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata telefonando all'Open Baladin Cuneo al numero 0171 489199.