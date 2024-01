Sondaggi politici, Fratelli d'Italia e Pd in calo

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia e il Pd calano, come la Lega. Il Movimento 5 Stelle rimane fermo e solo Forza Italia cresce tra i primi partiti. E' il quadro che delinea il sondaggio Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto se le elezioni si tenessero oggi, 22 febbraio 2024. Fratelli d'Italia rimane ampiamente al top: il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni cede lo 0,2% e si attesta al 28,8%. Il Pd di Elly Schlein perde lo 0,3% e ora vale il 19,1%. Il M5S guidato da Giuseppe Conte rimane stabile al 16,1%. Passo indietro anche per la Lega di Matteo Salvini, che lascia sul campo lo 0,3% e scivola all'8,5%.

Passo avanti di Forza Italia, che sale dal 7,2 al 7,4%. In ascesa anche Azione, il partito di Carlo Calenda, che passa dal 4% al 4,3%. Verdi e Sinistra guadagnano lo 0,2% e arrivano al 3,6%. Seguono Italia Viva (3,4%), +Europa (2,4%), Italexit per l'Italia (1,6%), Unione Popolare (1,5%) e Noi Moderati (1%).