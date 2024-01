Alba: il sindaco Bo ha incontrato il nuovo presidente di Confapi Cuneo Massimo Marengo

Il sindaco Carlo Bo ha incontrato il nuovo presidente di Confapi Cuneo, l'imprenditore albese Massimo Marengo. Eletto a fine 2023, Marengo rimarrà per un biennio alla guida dell’associazione di categoria che riunisce le piccole e medie aziende del mondo privato, oltre 200 in provincia, circa 3 mila a livello regionale e 120 mila a livello nazionale. Marengo subentra a Massimo Albertengo, mentre presidente onorario del sodalizio è Pierantonio Invernizzi.

“Le piccole e medie imprese sono la struttura portante del sistema produttivo del nostro Paese non solo per numero, ma anche per fatturato e forza lavoro impiegata – dichiara il sindaco Carlo Bo -. Per la nostra Provincia rappresentano un motore trainante ed è importante che vengano tutelate e valorizzate. Sono certo che l’impegno di Massimo Marengo e della sua squadra, a cui auguro un buon lavoro, andrà in questa direzione”.

Massimo Marengo, presidente Confapi: “Due sono gli obiettivi che mi sono posto per il mio mandato. Il primo è offrire servizi specifici e dedicati per le piccole aziende, rappresentando in modo mirato i loro interessi a livello politico e istituzionale e aiutandole ad intercettare bandi e fondi per portare avanti il percorso di transizione energetica e digitale. Il secondo obiettivo è avere una presenza omogenea su tutta la provincia di Cuneo, in modo che tutti i territori siano rappresentati”.