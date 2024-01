Comitato Razom: raccolti 33mila euro per aiutare i bambini ucraini di Bucha [VIDEO]

Era la fine di aprile 2022 quando Edoardo Bosio, presidente del Comitato Razom, lanciò l’idea di raccogliere dei fondi, un euro per ogni abitante di Alba, per aiutare nella ricostruzione, la città di Bucha, in Ucraina, devastata dai bombardamenti. Il progetto di cooperazione internazionale, prevedeva che quei fondi avrebbero dovuto essere destinati alla ricostruzione di una qualsiasi struttura dedicata ai bambini della cittadina ucraina: un asilo, una scuola, un punto ricreativo o altro. Oggi l’obiettivo è stato raggiunto, per quanto la raccolta fondi sia ancora aperta, perché fare del bene non deve mai avere un limite.

“A quasi due anni dall'inizio del conflitto in Ucraina – spiega Edoardo Bosio, presidente del Comitato Razom - e a quasi due anni dalla costituzione del Comitato Razom, è stato raggiunto l’obiettivo del nostro progetto di cooperazione internazionale, raccolta fondi che puntava a raggiungere i 32 mila euro, 1 euro per ogni abitante della città di Alba. In particolare, dal 20 aprile 2022, sono stati raccolti € 34.499,53, le spese di gestione sono state pari a € 1.473,40, per un saldo di € 33.026,13.

Nei giorni scorsi, avendo raggiunto l'obiettivo della raccolta fondi, mi sono rimesso in contatto con l'ufficio relazioni internazionali della città di Bucha per capire come attuare la fase finale della nostra iniziativa: individuare uno specifico progetto avente come scopo l'educazione e la crescita dei bambini, stipulare un accordo di cooperazione giuridicamente vincolante per entrambe le partì e successivamente procedere con la nostra donazione”.



Il presidente del Comitato Razom, al momento, è anche in contatto con l'Ambasciata d'Italia a Kiev per garantire la massima affidabilità al progetto stesso.

La raccolta di fatto rimane aperta, perché più la cifra aumenta, più l’iniziativa del Comitato Razom potrà risultare efficacie nel dare un supporto concreto alla cittadina ucraina devastata dalla guerra. A questo proposito, per chi volesse ancora contribuire, può farlo con bonifico intestato a “Comitato Razom”, causale “Donazione”, IBAN: IT27R0853046961000000259733 o anche con Satispayattraverso questo link: http://tinyurl.com/n2xf46ud

Nella video intervista, il racconto del viaggio in Ucraina di Edoardo Bosio, per incontrare le autorità locali e vedere di persona la situazione nella città di Bucha.