Saluzzo, al liceo Soleri-Bertoni arriva l'indirizzo "Made in Italy"

E' possibile da oggi martedì 23 gennaio, tramite la piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione, iscriversi al corso «Made in Italy» il nuovo indirizzo scolastico che il "Soleri Bertoni" di Saluzzo, affiancherà ai suoi quattro tradizionali: Scienze umane, Linguistico, Economico-sociale e Artistico.

La scuola saluzzese, che ha sede nella ex caserma Musso, è uno dei tre istituti in Piemonte che lo ha attivato per il prossimo anno scolastico 2024/25.

Voluto dal Governo e approvato all’ultimo dal Parlamento a fine dicembre, è stato richiesto soltanto da 120 scuole in Italia, come nuovo indirizzo didattico, il cui obiettivo sarà dare una formazione completa a ragazzi con ambizioni imprenditoriali, che vorranno promuovere i prodotti e i marchi italiani nel mondo affrontando tematiche quali mercati internazionali, modelli di business vincenti e prodotti nei settori dell'alimentare, dell'arte e della moda.

L’offerta formativa del «Soleri Bertoni» potrà aggiungere la sezione Made in Italy, se ci sarà un numero adeguato di iscrizioni - afferma la dirigente Alessandra Tugnoli.

Il corso è una opportunità che consente di approfondire lo studio dell’economia e del diritto, dedicando anche attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali e all’analisi degli scenari storici, geografici, artistici e culturali che sono alla base del tessuto produttivo del nostro Paese.

Gli studenti potranno così conoscere l’evoluzione storica e industriale dei settori produttivi del made in Italy e acquisire competenze e conoscenze relative alla gestione d’impresa, alle strategie di mercato, allo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy.