Bagnasco in lutto per la scomparsa di Pietro Canavese, già assessore comunale e presidente del Consorzio Irriguo

Lutto a Bagnasco per la scomparsa di Pietro Canavese, che si è spento all'età di 83 anni.

Da sempre impegnato per la comunità locale era stato assessore comunale e poi consigliere dell'Unione Montana Alta Val Tanaro.

"Pur conoscendo Pieruccio da sempre - lo ricorda il sindaco Beppe Carazzone - ho avuto modo di apprezzare le sue qualità durante il mio primo mandato da Sindaco, quando in qualità di Assessore ha fatto parte della Giunta con Eugenio Oggerino, Maria Stella Odello e Piercarlo Brunetti, dove si è distinto per impegno e costante presenza.

Dal 1999 al 2004 abbiamo iniziato insieme molti lavori che hanno notevolmente contribuito a migliorare l’aspetto e le condizioni del Paese. Ha collaborato alla costruzione delle strutture del Parco Manifestazioni e, inizialmente, anche come addetto alla cucina insieme alla moglie Bruna, durante le Feste.

Successivamente è stato Consigliere Comunale dal 2009 ad oggi e anche Consigliere dell’Unione Montana Alta Val Tanaro. Ha ricoperto per molti anni il ruolo di Presidente del Consorzio Irriguo Bealera Sottana Bagnasco Nucetto. Promotore della rinascita delle Corali Unite Bagnasco e Ceva, delle quali è stato per anni Presidente, e di una raccolta fondi per la manutenzione della Cappella di Santo Spirito.

A nome dell’Amministrazione Comunale, dei Dipendenti del Comune, del Presidente dell’Unione Montana “Alta Val Tanaro” e di tutta la Cittadinanza, porgo le più sentite condoglianze alla moglie Bruna, alla figlia Simona, al genero Abramo, al nipote Fabio, alla nuora Marcella e all’adorato pronipote Santiago."