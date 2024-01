Genesi, storia e comprensione dell’oroscopo: tutto quello che devi sapere

L'oroscopo è una pratica molto diffusa che coinvolge l'interpretazione delle posizioni e dei movimenti dei pianeti e delle stelle per prevedere eventi futuri e influenze sulla vita delle persone. Pur essendo una pratica molto polarizzante è sempre stata in grado di attirare molta attenzione, facendo leva sull’interesse della gente e su specifiche caratteristiche.

Tantissime persone infatti sono interessate a “sbirciare” nel loro destino. Per esempio Oroscopo domani capricorno può prevedere qualcosa di buono, quello di altri segni magari sottolineerà eventi differenti o scelte da compiere. Così facendo, anche i semplici curiosi saranno sempre attratti dalla volontà di conoscere meglio i destini del proprio segno zodiacale.

Per meglio comprendere tale pratica, addentriamoci nella storia e nel funzionamento dell’oroscopo.

Cos'è l'oroscopo?

L'oroscopo è una pratica diffusa basata sull'interpretazione delle posizioni dei pianeti e delle stelle per fornire previsioni sul futuro e influenze sulla vita delle persone. Questo sistema si basa sulla creazione di una mappa celeste chiamata "oroscopo natale" o "carta del cielo", che rappresenta la posizione dei pianeti nei segni zodiacali al momento della nascita di una persona.

I segni zodiacali sono dodici e sono associati a diverse caratteristiche e personalità. Questi segni includono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. L'oroscopo utilizza queste posizioni planetarie e le loro relazioni con i segni zodiacali per fornire previsioni astrologiche su vari aspetti della vita, come amore, carriera, salute e fortuna.

Storia dell'oroscopo

L'origine dell'oroscopo risale a migliaia di anni fa, con le prime tracce che si possono rintracciare nell'antica Babilonia, intorno al 2.000 a.C. Gli antichi babilonesi osservavano il cielo notturno e annotavano le posizioni dei pianeti e delle stelle, che poi venivano utilizzate per fare previsioni sul destino e sugli eventi futuri.

L'astrologia, e quindi l'oroscopo, si diffuse successivamente in Egitto, dove divenne parte integrante della religione e della cultura dell'epoca. Da qui, si diffuse in Grecia e nell'antica Roma, subendo l'influenza delle credenze e della mitologia greca e romana. Gli astrologi dell'antichità credevano che le stelle e i pianeti avessero un'influenza diretta sulla vita delle persone, e quindi l'oroscopo divenne un elemento importante nella società.

Durante il Rinascimento, l'astrologia e l'oroscopo conobbero un periodo di rinascita e sviluppo, con grandi pensatori come Johannes Kepler e Galileo Galilei che contribuirono a una migliore comprensione dei movimenti celesti. Tuttavia, con l'avanzare della scienza moderna, l'astrologia e l'oroscopo persero gradualmente il loro status di disciplina accademica riconosciuta.

Come funziona l'oroscopo?

L'oroscopo moderno, che valga per un giorno o per un anno intero , si basa principalmente sull'oroscopo natale, creato utilizzando la data, l'ora e il luogo di nascita di una persona. Gli astrologi calcolano le posizioni dei pianeti nei segni zodiacali e nelle case astrologiche, interpretandole secondo una serie di regole astrologiche.

Le previsioni astrologiche vengono quindi elaborate in base a questa mappa celeste e ai transiti dei pianeti, cioè ai movimenti dei pianeti nel cielo in relazione alla posizione dei pianeti nel momento della nascita della persona. Gli astrologi considerano anche aspetti come le congiunzioni, le quadrature e le opposizioni tra i pianeti, che possono influenzare il significato delle previsioni.

È importante notare che l'oroscopo è considerato una pratica pseudoscientifica, priva di basi empiriche solide per supportare le sue affermazioni. Gli scienziati non riconoscono l'astrologia come una scienza legittima e considerano le previsioni astrologiche come superstizioni prive di fondamento scientifico.