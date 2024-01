Alba, all'oratorio parrocchiale il Ballo dei Bimbi 2024

Sabato 10 febbraio, presso il Salone dell’Oratorio Parrocchiale del Duomo di Alba con ingresso da via General Govone dalle ore 14:00 in Piazza Michele Ferrero, il "Ballo dei Bimbi 2024"

Ritrovo dei bambini mascherati accompagnati da un adulto insieme a: le Maschere della Famija Albèisa, i Gruppi mascherati albesi dei borghi cittadini, il Gruppo Maschere della Fondazione Ferrero di Alba.

Accompagneranno il corteo il gruppo “le matote” della Famija Albèisa, con musici e danzatori. Ospiti d’onore: GIANDUJA e le maschere torinesi.

Ore 15:00: Partenza della sfilata per via Maestra - piazza Duomo - via Teobaldo Calissano - via General Govone. Arrivo presso l’Oratorio del Duomo in vicolo Provvidenza. La sfilata verrà accompagnata dai servizi di sicurezza e dalle Guardie civiche del Comune di Alba.

Dalle ore 15:30 alle 18:00: presso il Salone dell’Oratorio della parrocchia del Duomo il ballo dei bambini con le maschere albesi LASAGNON, CIUCIABARLET e dei borghi cittadini. Animazione con creazione di sculture di palloncini, trucca-bimbi, bolle di sapone giganti e intrattenimento con giochi di prestigio insieme al mago dei bambini.

Musica con i DJ di Radio Alba, dolci e galuperie, bibite e coriandoli sono offerti gentilmente dalla Famija Albéisa.

I bambini debbono essere accompagnati dai genitori. Si invitano i signori genitori a presentarsi anch’essi in maschera. INGRESSO GRATUITO.