Altezza è mezza bellezza? L’associazione Alec porta ad Alba l’autore Maurizio Molan

Sarà presentato domenica 28 gennaio alle 18 presso la sede dell’associazione Alec in via Vittorio Emanuele II 30, il libro di Maurizio Molan dal titolo Altezza è mezza bellezza?

“L’altezza è mezza bellezza”, recita un detto famoso. Sì, ma “nella botte piccola c’è il vino buono”, obietta un altro. Ma allora è meglio essere spilungoni oppure teneri mignon? Sin dall’infanzia, cresciamo con il cruccio della statura: appena nati, i bambini vengono misurati con uno strumento chiamato statimetro, che rileva la distanza in centimetri fra il vertice della testa e i talloni, fino a quando riescono a mantenere la posizione eretta e quindi dalla lunghezza si passa all’altezza, valutata periodicamente dal pediatra per capirne i progressi. Poi inizia il confronto con i coetanei, che si inasprisce in particolare durante l’adolescenza, quando essere troppo bassi (ma anche troppo alti) fa sentire sbagliati, difettosi, diversi.

Nel libro Altezza è mezza bellezza? Saggio sulla statura umana (Lindau Edizioni), Maurizio Molan compie un’ampia analisi, che spazia dalle ricerche scientifiche alle indagini storiche, fino alle descrizioni dei personaggi che appartengono all’immaginario popolare, tra cui celebri nani e giganti, nonché alla tradizione letteraria. Tanti sono gli interrogativi a cui l’autore risponde nel testo. Nel corso della nostra storia millenaria, quanto siamo cresciuti in altezza? La statura può essere influenzata, oltre che dalle caratteristiche genetiche, anche dalle condizioni di vita di una determinata area geografica? La statura può essere considerata tra gli indicatori di benessere, al pari di altri parametri quali il reddito, la salute, la longevità, il livello di istruzione e l’ambiente? E quale ruolo gioca la statura nella vita di ciascuno, nei comportamenti e nelle relazioni con le altre persone?

Durante la serata l’autore dialogherà con la giornalista Paola Rinaldi, autrice nel mensile BenEssere di gennaio 2024 dell’articolo La statura influisce sulla salute?

Le letture saranno a cura di Roberto Paravagna.

Maurizio Molan, nato ad Alessandria, è laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in chirurgia generale e toracica. Ha partecipato a numerose missioni sanitarie in Africa, Bangladesh e Perù. Ha realizzato con varie associazioni, in particolare NeedYou Onlus di Acqui Terme, progetti umanitari nel mondo con particolare attenzione all’alfabetizzazione, dedicandosi alla pubblicazione di libri per bambini in veste di autore o coautore. Ha a cuore temi sociali che si possono trovare in Non c’è amore sprecato, 2014; In Lei tutte le donne del mondo, Piviere Editore 2016; Ha pubblicato i saggi Altezza è mezza bellezza? Saggio sulla statura umana, Lindau Edizioni 2019, e Tra due mari. Storie di uomini, stretti e canali, Libreria Geografica, 2022.

Paola Rinaldi è giornalista scientifica, si occupa di salute, alimentazione, benessere, medicina, cure naturali e psicologia per diverse riviste nazionali. In passato, ha curato l’ufficio stampa di una casa editrice per bambini e si è occupata di italiani nel mondo per un quotidiano on-line finanziato dal Ministero degli Esteri.

Roberto Paravagna è giornalista pubblicista e musicista per avventura. Negli anni ha prestato la voce per documentaristica di vario genere (Geo & Geo/RAI3, Istituto per la Storia della resistenza, Fondazione S. Matteo di Pavia), per pubblicità e trasmissioni televisive.