Bra, all’associazione Albedo si parla di “Hypercar à la carte” con l’ingegnere Paolo Garella

Se vi piacciono le auto, è ora di fare l’upgrade. All’associazione Albedo di Bra si parla di “Hypercar à la carte” con l’ingegnere Paolo Garella, ospite giovedì 25 gennaio, alle ore 20.30, presso la sala BrArte (via Vittorio Emanuele, 148).

Così la presidente dell’associazione, Flavia Barberis : " L’ingegnere Paolo Garella presenta il mondo delle “One off”, vetture speciali per clienti esclusivi sulla base della sua unica e diretta esperienza di manager e costruttore".

Aggiungendo: " Sarà una serata veramente interessante, che ci porterà attraverso l’esperienza di un braidese in una realtà lontana dalla nostra quotidianità». Cosa volete di più, onestamente?"

Informazioni di servizio: l’iniziativa è ad ingresso libero per i soci, mentre per gli ospiti è richiesta un’offerta a partire da 5 euro. Per saperne di più, telefonare ai numeri: 3495906451 oppure 3384204045.