Cuneo, la mostra di Marcus Parisini a Palazzo Samone resta aperta fino a domenica prossima

Inaugurata il 9 dicembre ed aperta tutti i giorni, dalle 15,30 alle 19, sabato e domenica anche dalle 9,30 alle 12, ingresso libero, resta aperta sin a domenica 28 l’esposizione di Marcus Parisini a Palazzo Samone, «Il disegno e la natura».

La fama del protagonista (genovese classe 1966, residente a San Lorenzo di Peveragno, stato insegnante all’Accademia di Belle Arti cuneese), certo uno dei più noti a livello non solo locale nel settore dell’illustrazione, ha reso l’iniziativa costantemente visitatissima. Le opere son in tecnica mista (acquerelli, matite, chine), curatissime, in ogni dettaglio (composizioni e fondali inclusi).

Gli animali son rispettati nella loro natura, nella loro «ferinità», non «umanizzati», come tendenza degli uomini a fare dai tempi dello scrittore greco antico Esopo. A dar spessore culturale son anche i tanti quadretti, in ottima grafia, scritti a mano, con citazioni poetiche, letterarie, filosofiche, dalla Cina, a Leonardo da Vinci, a capi pellerossa (civiltà che, notoriamente, a sue spese, molto aveva imparato l’importanza per l’uomo di vivere in sintonia con la natura), a Beppe Grillo.

A fianco di introduzione, autopresentazione, vi è anche recensione che un giovanissimo Parisini ebbe dal notissimo critico cuneese, scomparso qualche anno fa, «Miche» Berra, la più importante firma del mondo artistico cuneese per decenni, dal dopoguerra. Curatissima, parimenti, suggestiva, è la «colonna sonora».