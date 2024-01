Giornata della Memoria, a Marene lo spettacolo " Stupidorisiko – Una geografia di guerra"

In occasione della Giornata della Memoria, Stupidorisiko – Una geografia di guerra, prodotto da EMERGENCY Ong Onlus verrà messo in scena a Marene il 26 gennaio alle ore 21:00 presso l’Auditorium San Giuseppe.

La serata, che rientra nella stagione teatrale curata dalla compagnia Il Melarancio di Cuneo, è organizzata in collaborazione con il comune di Marene e vedrà come ospite il Prof. Soave, in qualità di storico nonché presidente della Fondazione CRS.

Interpretato da Francesco Grossi, con la regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui, lo spettacolo è una critica ragionata e al contempo ironica della guerra. Stupidorisiko – Una geografia di guerra racconta in forma semplice e chiara alcuni aspetti e avvenimenti della guerra e della sua tragicità, spesso dimenticati o ignorati, dando voce alle vittime e mostrando la guerra in tutta la sua stupidità.

Partendo dalla Prima Guerra Mondiale e passando per la tragedia della Seconda, il racconto arriva fino alle guerre dei giorni nostri. In 75 minuti si susseguono in modo cronologico episodi storicamente documentati e rappresentativi della guerra, intervallati dalla storia di un marine, che parla toscano e che rappresenta il soldato di oggi.