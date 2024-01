Saluzzo, al Teatro del Marchesato la compagnia Rossoinvaligia con lo spettacolo ""Tre donne all'inferno"

Continua la stagione teatrale del Teatro del Marchesato e continua la tradizione di ospitare una compagnia teatrale amatoriale altra sul piccolo palco saluzzese. Tornano per il secondo anno le ROSSOINVALIGIA, piccola compagnia teatrale composta da tre attrici torinesi che hanno già calcato il palco del Marchesato nella scorsa stagione in

Lo spettacolo che viene presentato è “Tre donne all’inferno” in scena venerdì 9 e sabato 10 febbraio alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3336979063 tramite chiamata o messaggio whatsapp.

Per le tematiche trattate e per il linguaggio utilizzato in certi passaggi, si sconsiglia la visione dello spettacolo ai minori di 14 anni.