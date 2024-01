Conclusa a Tarantasca la "tre giorni" in Grande del senatore Patrizio La Pietra

Nella scorsa settimana, il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Sen. Patrizio La Pietra, è stato ospite nella nostra Provincia, incontrando la cittadinanza, visitando le realtà produttive ed imprenditoriali e constatando di persona il ruolo di primaria importanza del nostro Territorio.

In chiusura di questa tre giorni, la Federazione Provinciale ha organizzato una cena in Tarantasca, alla quale hanno partecipato oltre cento tra eletti, militanti, ospiti ed imprenditori del cuneese. Tra gli intervenuti si annoverano la vice Presidente della Commissione Difesa della Camera On. Monica Ciaburro, il Capo Gruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni ed ovviamente il Sottosegretario La Pietra. Presenti poi numerosi Sindaci, Consiglieri ed Assessori comunali ed il gruppo giovani giunto da tutta la Provincia, assieme al suo Coordinatore provinciale, l’Assessore di Marene Alberto Deninotti.

In occasione della cena tutti i presenti hanno potuto constatare la genuina soddisfazione del Sottosegretario per questa visita, così come hanno potuto ascoltare dalle sue parole gli elogi al nostro territorio, alle nostre imprese ed alla realtà agroalimentare della provincia Granda tutta. Proprio in relazione a ciò si sono inserite le parole del Presidente Provinciale William Casoni che, nel ringraziare il Sottosegretario, ha evidenziato l’importanza di questa visita “in una terra dove la vocazione agroalimentare è forte, importante e rilevante per tutta la Nazione”, esprimendo poi viva soddisfazione per l’impegno del Sottosegretario di portare in sede romana le evidenze e le esigenze raccolte sul nostro territorio, concludendo poi nell’affermare che questa è stata “un’occasione ben colta ed un gran successo per la Federazione provinciale tutta”.