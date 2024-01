“Allenarsi per il Futuro” al Vallauri: tra gli ambasciatori un ex allievo e l’alpinista Confortola

Ieri, lunedì 22 gennaio, presso l’I.I.S. Vallauri di Fossano, 230 studenti dalle classi prime alle quinte del settore di elettrotecnica hanno partecipato all’iniziativa “Allenarsi per il Futuro”, il progetto di sostenibilità sociale ideato dalla multinazionale tedesca Bosch, in collaborazione con Randstad.

Ad offrire la loro testimonianza motivazionale, finalizzata ad aiutare i giovani a trovare la strada migliore per il proprio futuro, sono stati tre ambasciatori d’eccezione: l’alpinista Marco Confortola, l’account manager di Randstad, Paola Conte, e Alberto Di Miele, ex studente in Elettrotecnica del Vallauri che, laureatosi in Ingegneria dell’autoveicolo presso il Politecnico di Torino, è oggi tra i responsabili dei progetti di sviluppo aziendali di Bosch, leader nella produzione di componenti automotive con tre centri di Ricerca e Sviluppo in Italia.

“Le testimonianze dei due illustri ospiti sono state un prezioso spunto di riflessione per i nostri studenti, sul valore dell’impegno e sull’importanza di perseguire con tenacia le proprie inclinazioni e i propri sogni – spiega Paolo Cortese, dirigente dell’I.I.S. Vallauri -. Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che l’Ambassador di Bosch sia stato Alberto Di Miele, nostro ex studente, che si è raccontato agli allievi che frequentano il corso di elettrotecnica, come lui stesso fece fino al diploma, ottenuto oltre 15 anni fa”.

Marco Confortola, alpinista estremo, guida alpina, explorer e formatore per la Scuola di formazione Tec Bosch, è salito sul palco come Ambassador Sportivo. Atleta che vive la montagna a 360 gradi, definito “cacciatore di ottomila”, ha dichiarato: “Io caccio un sogno, mi pongo un obiettivo e lo perseguo con tutta la forza e la determinazione di cui sono capace”. Il primo ottomila conquistato fu, nel 2004, l’Everest (8.848 m), l’ultimo, il tredicesimo, il Nanga Parbat (8.126 m) nel 2023.

Il progetto di sostenibilità sociale, “Allenarsi per il Futuro”, ideato da Bosch in collaborazione con Randstad, ha già coinvolto oltre 437mila studenti in oltre 1.900 scuole in tutta Italia.