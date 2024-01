Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo: Alice Boasso campionessa regionale di salto in lungo

Un week end d’oro per il settore salti dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo a Fossano, gara inaugurale del nuovo tunnel indoor, dove si sono disputati i Campionati Regionali validi per assegnazione dei titoli dei salti in estensione.

Gran bottino per i monregalesi con una strepitosa Alice Boasso che centra il colpaccio grazie ad una gara di alto livello con due primi balzi misurati a 5,59 mt e soprattutto 5,69 mt che le permettono, da Junior, di aggiudicarsi anche il titolo più prestigioso, quello assoluto, nonché di centrare il minimo di qualificazione per i Campionati Italiani di Ancona del prossimo 3 e 4 febbraio. Una bella soddisfazione per la ragazza nata e cresciuta nel Polo di Allenamento di Carrù al rientro dopo un finale di stagione scorso difficile a causa di una microfrattura che l’ha tenuta ferma per molte settimane, condivisa con i tecnici Marco Chiecchio (tecnico e anima del Polo) e Andrea Oderda (responsabile del settore salti) che stanno svolgendo un gran lavoro: tutti gli atleti scesi in pista hanno fatto registrare il personale.

Infatti dietro alla Boasso si piazza al terzo posto tra le Junior Celeste Dotta con un balzo da 5,07 mt con Beatrice Dotta e l’allieva Matilda Rovere in grande crescita rispettivamente a 4,87 mt e 4,74 mt. Celeste bissa poi il bronzo anche nel salto triplo con 10,60 mt, mentre Matilda conquista un bell’argento tra le Allieve con 9,69 mt.

La seconda maglia di campione regionale va sulle spalle di Federico Palladino nel salto in lungo Allievi vittorioso con 6,30 mt. Stessa misura per Cristian Boschetti che gli vale il bronzo tra gli U20, mentre Daniele Della Piana all’esordio nella nuova categoria sale a 5,84 mt. Ma è nel salto triplo che Daniele si mette particolarmente in evidenza cogliendo l’argento categoria allievi con un hop-step-jump da 12,38 mt; completa il podio il bronzo del Cebano Alessio Lombardo con 11,69. La manifestazione assegnava anche i titoli provinciali: ben 7 quelli conquistati dall’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo.