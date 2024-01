Biathlon: Carlotta Gautero conquista l'oro nella sprint ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon

Carlotta Gautero porta l’Italia sul gradino più alto del podio nella sprint dei Giochi Olimpici Giovanili in corso di svolgimento a Gangwon, in Corea del Sud.

La diciottenne cuneese di Entracque ha infatti dominato la scena della 6km coreana concedendosi un solo errore nella serie a terra per andare a fissare il cronometro sul 19’40″2. Un tempo irraggiungibile per tutte le avversarie: la più vicina ed unica a contenere il distacco è la slovena Ela Sever (2-1) attardata di 35″1, con l’ucraina Polina Putsko (0-1) in terza posizione a 1’13″9.

Ottima la prova complessiva della squadra azzurra che saluta il nono posto di Nayeli Mariotti Cavagnet (3-1), già bronzo nella prova individuale d’apertura degli YOG, ed il quindicesimo di Matilde Giordano (2-3).