Sci alpino: Fabio Allasina sul podio a Méribel, Edoardo Saracco quarto

Lo Ski Chrono Samse Tour Technique, il circuito istituzionale francese dello sci alpino giovanile, è di scena in questi giorni a Méribel per due Giganti FIS maschili.

Lunedì 22 gennaio la prima gara è stata vinta dal transalpino Thomas Lardon dello Ski Club Alpe d’Huez, con il tempo totale di 2’,16”,97/100 e con un vantaggio 13/100 su Alban Elezi Cannaferina del Club des Sports de Courchevel. Ottime le prestazioni degli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali, perché è giunto terzo a 33/100 il poliziotto cuneese Fabio Allasina, quarto a 91/100 il carabiniere limonese Edoardo Saracco e undicesimo il varazzino Carlo Cordone dello Sci Club Sansicario Cesana.

Nell’ambito del circuito altoatesino Marlene Cup si sono disputati due Super-G FIS-NJR in Val Sarentino-Sarntal. La prima gara femminile è stata vinta da Aurora Zavatarelli del G.B. Ski Club in 1’,07”,12/100, con 30/100 di vantaggio su Nicole Ploner dello Ski Club Gardena Raiffeisen e con 71/100 sulla tedesca Emily Woerle dello Ski Club Bad Toelz. La carabiniera limonese Melissa Astegiano si è piazzata sesta ad 1”,83/100. Emily Woerle ha vinto la gara 2 con il tempo di 1’,08”,04/100 e distacchi rispettivamente di 3/100 e di 17/100 su Nicole Ploner e sull’altra altoatesina Leonie Girtler della Renngemeinschaft Wipptal. Nono posto per Melissa Astegiano ad 1”,03/100.