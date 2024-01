A Casteldelfino continuano gli incontri di "Vilo's Academy" su arte, artigianato e cultura

Secondo appuntamento stasera, martedì 23 gennaio alle 20,30, in Comune a Casteldelfino per i corsi di formazione su arte e artigianato di "Vilo's Academy". Si continua a parlare della peculiarità e delle bellezze tra arte e natura della valle Varaita illustrate dalla guida turistica Tiziana Gallian.



Mentre la scorsa settimana, durante il primo incontro si è parlato della bassa Valle, stasera si farà il punto sulla parte alta collegata con la Francia ai 2.744 metri del Colle dell’Agnello.



I corsi sono aperti a tutti ed in particolare sono indicati a coloro che lavorano in valle come operatori turistici, coloro che possiedono strutture ricettive, o commercianti che desiderano avere delle nozioni in più da dare ai loro clienti per fare scoprire le meraviglie della Valle “smeraldina”, nome dovuto al colore verde smeraldo che caratterizza le pietre del luogo.



Titolo dell’ incontro di stasera è “Una valle bella da vivere e da scoprire focus sulle sue peculiarità, tra arte e natura”.



Si proseguirà a febbraio tutti i sabati dalle 15 alle 18 con Silvio Bodouin che terrà il corso di “Elementi di intaglio tradizionale sul legno” sempre al Municipio di Casteldelfino (ex aula scolastica). Gli organizzatori chiedono di portare un coltello da intarsio per chi lo possiede, in caso contrario verrà prestato durante le lezioni.



Gli appuntamenti sono stati ideati dall’amministrazione comunale del paese della valle Varaita in collaborazione con le associazioni locali assieme al gruppo di ‘Aleve’ Libre’ e il patrocinio del Parco del Monviso.



Tutti gli incontri sono prenotabili alla mail: giordanino.katia@gmail.com oppure librerialpina@fustaeditore.it su WhatsApp al numero 328- 4468330 ad un costo simbolico di euro 5 che da diritto alla tessera della Pro Loco di Casteldelfino.