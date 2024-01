Sport in condizioni estreme: il canottaggio

Seguiamo una sera in motoscafo questo atleta che si allena solitamente in ore notturne in singolo sul Po, già per noi uscita quasi proibitiva anche se imbacuccati con soli gli occhi liberi. In una sera d'inverno senza stelle in attesa della neve promessa da tutti i meteo.... a minuti.....

Metti una sera d'inverno a Torino sul Po a temperature sottozero (probabili in alcuni periodi anche a meno 10 o 15 gradi centigradi), metti una fitta nebbia, un fiume nero, un buio fitto, soli a risalire la corrente all'indietro in una notte deserta. Fra la storica Canottieri Armida ed altre, si risale il Po in notturna verso Moncalieri.

Attorno a te il buio, la natura rinchiusa nelle proprie stanze, il vento gelido che si infrange sulla collina e torna indietro tagliando la pelle come una lama ghiacciata. E tu sei li che dai il massimo, a vedere fino a dove il tuo corpo resiste alle sollecitazioni del tuo cervello. È come se le due cose si sdoppiassero. Come se fosse una scommessa tra la mente ed il corpo. E via a 25 poi 30 e poi a 40 colpi al minuto e più, con le pale fendendo l'aria ghiacciata, col sudore che scivola sulla pelle e subito gela. Nessuna pietà. Nessuno stop. Si va aumentando il ritmo sino alla passerella.

Poi su verso il torrente Sangone che entra timidamente nel Po, che la nebbia copre completamente. E su su, fino alla riva del cimitero di Moncalieri. Poi il fiume diventa basso a tratti, la nebbia non permette di vedere la distanza dalla riva. Non si può rischiare. Cadere qui a 7 km dal pontile vorrebbe forse dire il rischio di ipotermia. Se si cade non bisogna fermarsi. Andare a riva e risalire o risalire in acqua. E non fermarsi. Vogare forte per 7 km sino al pontile di partenza. E non sarebbe facile.

È ogni sera di queste una sfida. Una sfida con se stessi e col mondo. Perché occorre vivere ogni giorno. Da protagonisti. Ed ogni giorno dimostrare che i nostri sogni sono realizzabili, se solo lo vogliamo.

Questo è lo sport. Cultura del Benessere.

E proprio il canottaggio rispecchia la cultura del Benessere, essendo uno sport completo.

Complimenti all'As. Tecnico della FIC Eros Pessina, imprenditore e scrittore, che ci ha fatto provare, sebbene noi in motoscafo, e lui sul singolo da competizione, la Bellezza del vivere in solitaria il fiume scoprendolo, vogata dopo vogata.