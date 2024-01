Violinista cuneese di 14 anni esordisce nel cortometraggio ddedicato al Presidente Pertini

Un esordio in grande stile quello di Sophia Schivo, giovanissima studentessa che debutterà nel cortometraggio “Avanti Avanti!”, il film dedicato all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, al fianco di grandi nomi come Maria Grazia Cucinotta, Katia Ricciarelli, Chritian Adorno Bard, Massimiliano Morra e promettenti giovani come Giovanni Capano e Simone Grande.

Il film è stato anche recentemente presentato in Senato promosso dalla Senatrice Clotilde Minasi e apprezzato dalla Sottosegretario alla Cultura Lucia Bergonzoni che hanno mostrato entusiasmo e grande coinvolgimento al pari dei presenti, tra cui produttori e critici, oltre a giornalisti ed attori. Dalla Liguria, sono inoltre intervenuti Chiara Cerri, consigliere di maggioranza e membro della commissione cultura, a fare le veci di Giovanni Toti Presidente di Regione trattenuto da altri impegni e Francesca Corso, assessore del Comune di Genova.

Tanta l’emozione di Sophia che interpreterà la figura di una giovane musicista al tempo dell’arrivo degli americani in “Un progetto ambizioso di cui siamo orgogliosi e che sarà distribuito in Italia ed all’estero, finanche a New York, grazie alla collaborazione con Sayonara Film e Premiere Film che si occuperanno anche di coinvolgere Rai Cinema Channel per il circuito televisivo e streaming della Rai e di altre piattaforme – afferma Elena Simeoli, presidente di Armida – Non solo, la distribuzione prevede la partecipazione ai maggiori Festival Nazionali ed Internazionali. Insomma, abbiamo veramente puntato sul prodotto che vive di grandi nomi e di uno staff motivato e capace. Sono certa potremo presto festeggiare il successo del corto”

Il cortometraggio diverrà poi una miniserie che punta ad entrare nel cuore di tutti gli italiani.