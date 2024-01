Volley femminile A1. Cuneo, i presidenti Bianco e Manini in vista della sfida con Casalmaggiore: "Facciamo quadrato con coach e giocatrici"

Una settimana importante separa la Honda Olivero San Bernardo dalla sfida con Casalmaggiore.

“Facciamo quadrato – affermano i presidenti Bianco e Manini – con coach e giocatrici, cercando tutti di creare un ambiente giusto in preparazione alla partita, inserendo anche allenamenti a porte chiuse. Siamo orgogliosi degli oltre 1700 tifosi di domenica che invitiamo a tornare con nuovi amici per sostenere la squadra in un momento in cui se tutti sentiamo le stesse emozioni, contribuiamo a costruire insieme il risultato finale.”

Le prevendite on-line sono già aperte sul sito live ticket all’indirizzo: www.liveticket.it/cuneograndavolley

Appuntamento a Cuneo, al Palazzetto di S.Rocco Castagnaretta, domenica 28 gennaio alle ore 19,00 per Honda Olivero S.Bernardo contro Trasportipesanti Casalmaggiore.