A Verduno arriva l’Ecosportello Str attivo per prenotazioni, segnalazioni e la distribuzione dei sacchetti conformi

Seguendo l'esempio di altri Comuni del consorzio Coabser anche a Verduno verrà presto attivato un Ecosportello della Società Trattamento Rifiuti (Str).

Si tratta di un nuovo importante servizio per i cittadini. che verrà inaugurato in tempo utile per la distribuzione annuale dei sacchetti conformi. La distribuzione verrà quindi avviata già con l'Ecosportello, venerdì 9 febbraio 2024, dalle ore 9 alle 13 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 19 presso il Salone Polifunzionale.

Dichiara il sindaco Marta Giovannini: "Il nuovo sportello è al servizio dei cittadini verdunesi: oltre a fornire i sacchetti, darà informazioni sul servizio, sarà possibile prenotare direttamente presso di esso il ritiro ingombranti, sarà a disposizione per la segnalazione di eventuali disservizi o di fenomeni di abbandono rifiuti ecc., darà quindi una compiuta assistenza ai verdunesi".

La sede dell'Ecosportello sarà in via Roma 2. Il servizio sarà attivo tutti i venerdì dalle ore 11 alle 13 (e-mail: ecosportello.verduno@strweb.biz, telefono: 0172/1836587).