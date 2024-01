Cuneo, il Comune scambia due vecchie auto per e-bike e cargo-bike

Nuovo impianto sportivo di beach volley e mobilità sostenibile: sono queste le due tematiche principale toccate dalle diverse voci che compongono la variazione di bilancio presentata dall’assessore cuneese Valter Fantino nella riunione della I commissione consiliare tenutasi ieri sera (martedì 23 gennaio).

Fantino: “Appena arrivano i fondi, li mettiamo a terra”

“Si tratta principalmente di una variazione che recepisce contributi in arrivo dalla Fondazione CRC, dallo stato centrale e dall’Unione Europea” spiega l’assessore.



“Aggiustamenti più che altro tecnici, insomma, ma che vanno a riguardare il mondo della cultura, delle biblioteche, dell’ambiente e dello sport – prosegue Fantino - . Una variazione contenuta ma che chiede agli uffici uno sforzo importante, che mi sento di rispettare e sottolineare proprio continuando a mettere immediatamente ‘in gioco’ i fondi al momento del recepimento”.

Beach volley frazionale e PAESC

I tre campi da beach volley realizzati dalla “In Beach Club” nel corso del 2022 – prima arena su sabbia in provincia - , ubicati in frazione Confreria, figurano nella variazione nella parte delle entrate in conto capitale con un valore di 334.910 euro.



“Si tratta di un’iniziativa del tutto privata fatta su suolo comunale – commenta Fantino - : dobbiamo per forza inserirla nel piano delle opere, e quindi nel bilancio. Ritengo comunque positivo pensare che in questo momento storico (e con le evidenti difficoltà de pubblico a reperire fondi al di fuori del sistema dei bandi) ci sia movimento frutto d’iniziativa privata”.



Vale, infine e in totale, 68.523,60 euro la voce riferita al programma del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), e si sostanzia nella rottamazione di due vecchie auto non più utilizzabili del Comune, e nell’acquisto di una cargo-bike e di alcune e-bike.



I mezzi verranno messi a disposizione dei dipendenti e dei cittadini.