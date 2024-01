Per “Le Perle” di Dronero un Gran Ballo Occitano di beneficenza

“Le Perle" è una realtà unica nel suo genere, nella provincia di Cuneo e non solo. Fondata 110 anni fa dalle suore della Compagnia delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de Paoli, ospita 23 donne di diverse età con handicap psicomotorio e cognitivo, assistite da 9 suore, 15 dipendenti e numerosi volontari.

La struttura non riceve finanziamenti pubblici e può contare solo sulla generosità dei privati per svolgere la sua preziosa opera umanitaria: per questo il Gran Ballo organizzato è un’iniziativa davvero importante. Ad entrata libera con offerta, le donazioni verranno raccolte dai volontari addetti.