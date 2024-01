Proseguono i lavori alla piscina di Savigliano: ritardi tecnici, l'impianto riaprirà in primavera

Sebbene i lavori siano in dirittura d'arrivo, occorre ancora un po' di pazienza per la riapertura della piscina comunale di Savigliano. A causa di alcuni piccoli ritardi di natura tecnica nelle operazioni di messa in sicurezza – naturali in qualunque cantiere di edilizia – la riapertura dell'impianto natatorio è prevista per la primavera.

Dal 18 ottobre, quando l'intervento è stato affidato alla ditta cerverese Omc Graglia, gli operai hanno lavorato in modo continuo, fermandosi soltanto nei giorni delle Festività, per garantire la riapertura della piscina il prima possibile. Riguardo il cantiere, è stata rimossa la controsoffittatura e si è intervenuti sulle travi in cemento armato, ormai compromesse dall'atmosfera clorata della piscina. Già installati anche i rinforzi sugli appoggi delle travi. Ora sono stati avviati i lavori di tinteggiatura e si è cominciato a posizionare la rete di sicurezza da attaccare alle travi, per evitare eventuali distacchi di calcinacci in futuro. Si tratta di lavori di messa in sicurezza da mezzo milione di euro, finanziati dal Comune. Come ormai noto, rappresentano una “soluzione tampone” in attesa della costruzione della nuova piscina, che è nei programmi dell'Amministrazione Comunale. "Nei sopralluoghi che abbiamo compiuto nei giorni scorsi – affermano il sindaco Antonello Portera e l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio – abbiamo potuto constatare come i lavori procedano a pieno regime. Si tratta soltanto di un piccolo ritardo fisiologico, di natura esclusivamente tecnica". "Siamo perfettamente consapevoli dei disagi che la chiusura della piscina porta ai saviglianesi – aggiungono – a partire dagli agonisti che per proseguire l'attività sportiva devono recarsi fuori città. Ma chiediamo ai saviglianesi ancora un po' di pazienza: a breve avranno una piscina totalmente sicura in cui nuotare".