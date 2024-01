Ripartono le attività dell'associazione Auser Alba Langhe e Roero

Dopo la sospensione di alcuni anni, riparte l'Auser Alba Langhe e Roero e lo fa attraverso una veste rinnovata.

L'Auser è una associazione istituita nazionale, presente anche a livello regionale, provinciale e locale. Creata per supportare persone che necessitano di sostegno nei molteplici aspetti della vita proponendo una partecipazione attiva a proposte, iniziative, occupazioni che riguardano la collettività.

Le attività saranno rivolte a tutti, soprattutto alle persone non più giovani ,ma non solo: purtroppo il disagio sociale si sta ampliando ed è sempre più presente nella nostra realtà. L'obiettivo principale dell'associazione sarà proprio questo, far sentire la persona parte attiva nel nostro contesto sociale.

Tutto ciò sarà possibile grazie alla partecipazione di un gruppo di volontari, che metterà a disposizione del tempo da dedicare all'associazione "e che ringrazieremo sempre per l'impegno assunto - dice la presidente Elena Tinto -. Ci siamo costituiti e partiremo al più presto con un programma di proposte che tempestivamente divulgheremo nei modi più appropriati".

La festa di inaugurazione sarà programmata per i primi giorni di aprile