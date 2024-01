Santo Stefano Belbo, taglio del nastro per il nuovo "Spazio Sport Santo Stefano"

Il taglio del nastro dello “Spazio Sport Santo Stefano” nei locali della ex bocciofila

Nel pomeriggio di sabato 20 gennaio l'ex Bocciofila di Santo Stefano Belbo ha ufficialmente trasformato la propria identità, divenendo un nuovo punto di riferimento per l'attività sportiva e segnando una tappa significativa per lo sport e l'aggregazione nel territorio. Il taglio del nastro della rinnovata struttura, denominata “Spazio Sport Santo Stefano”, ha visto la partecipazione dell'Amministrazione comunale e dei rappresentanti delle diverse associazioni sportive locali, testimoniando un forte sostegno e coinvolgimento da parte della comunità.



L'area, in passato dedicata al gioco delle bocce, è stata interessata da una completa trasformazione, con il rinnovamento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale. Il rifacimento della pavimentazione, l'installazione di un moderno impianto di illuminazione, la sostituzione di porte e parte dei serramenti rappresentano solo alcune delle migliorie apportate a questo spazio, ora pronto a diventare un centro di attività sportive e ludico-sociali.

Nel corso dell'inaugurazione, con il consueto taglio del nastro, il Sindaco Laura Capra ha evidenziato l'importanza che il nuovo spazio assume per l'intera comunità, sottolineando la volontà dell’Amministrazione comunale nel promuovere attivamente il benessere e la partecipazione sportiva.

“Con grande soddisfazione inauguriamo questo nuovo spazio sportivo, che rappresenta un investimento significativo nella salute e nel benessere della nostra comunità – commenta il primo cittadino –. Oltre alle consuete attività sportive, la nostra Amministrazione introdurrà iniziative di carattere sportivo e sociale adatte a tutte le età. Tra le proposte, riprendendo appuntamenti che hanno riscosso grande successo nei mesi scorsi, ci saranno corsi di ginnastica per la terza età, corsi di autodifesa per le donne e attività ludico-sportive per i più piccoli”.