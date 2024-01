Ubriaco accoltella l'amico per dieci euro dimenticati su un tavolo: condannato

Un pomeriggio di serie Tv, videogiochi e qualche birra, tutto finito con un accoltellamento. Questo quanto avvenne il primo giorno dell’anno del 2022 a casa di S. L., che quel giorno aveva invitato l’amico F. B. e la fidanzata a trascorrere qualche ora da lui (LEGGI QUI).

Il padrone di casa è stato processato e condannato nei giorni scorsi in Tribunale a Cuneo per le lesioni gravi inferte all’amico. La pena inflitta dal giudice è stata di un anno di reclusione col beneficio della sospensione condizionale.

Secondo quanto raccontato da F. B., il ragazzo che venne accoltellato, alla base della vicenda ci sarebbe stato un fraintendimento: “Io e la mia ragazza stavamo andando via – ha iniziato a spiegare -. Ho visto dieci euro sul tavolo e non ci siamo capiti su chi fosse stato ad averli posati. S. L. ha preso il coltello che stava sulla scrivania e mi ha colpito in otto punti sulla schiena. Io ho cercato di difendermi afferrando la lama e mi sono anche tagliato. Lui il giorno dopo mi aveva mandato un messaggio”.

Di contro, l’imputato ha sostenuto di essersi soltanto difeso di fronte all’amico che aveva appena litigato con la fidanzata: “Lei se ne stava andando via piangendo – ha riferito L. S. –. Lui, per qualche motivo, si è alzato con fare minaccioso: pensava che fossi stato io a mandarla via. Abbiamo iniziato a picchiarci e siamo caduti sul letto. Ho preso il coltello per spaventarlo e lui, quando l’ha visto, ha iniziato a mordermi la guancia e non mollava la presa. Mentre cercavo di liberarmi l’ho colpito inavvertitamente. Ho visto che sanguinava e a quel punto ho buttato l’arma, ma F. B. non si è calmato e abbiamo continuato a picchiarci. Lui ha iniziato a mordermi un dito e me l’ha quasi staccato. Mi sono solo difeso per salvarmi la vita”.