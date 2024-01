A Fieragricola, premiato Olimac DragoGT con Andanatore: sviluppo sostenibile e più reddito agricolo

Questo spannocchiatore super premiato ha già vinto all’EIMA di Bologna, al FIMA Saragozza e anche a Fieragricola Verona negli scorsi anni, grazie al brevetto dei piatti spannocchiatori ammortizzati e a regolazione automatica, che consentono di raccogliere tutto il mais senza perdita di chicchi e pannocchie. Inoltre Premio Innovazione per il doppio trinciastocchi, unico sul mercato.

Quest’anno Olimac ha presentato un’altra novità assoluta, DragoGT con Andanatore, e gli esperti della Commissione di Fieragricola gli hanno assegnato il Premio Innovazione 2024 e la menzione Green Innovation.

Vediamo quali sono le esclusive caratteristiche di DragoGT con Andanatore: la novità consente, con la stessa passata, di raccogliere il mais e andanare il materiale trinciato, residui e stocchi sminuzzati. Questo materiale può così essere facilmente raccolto da imballatrici, carri autocaricanti, raccoglitori-caricatori di foraggio, ed essere utilizzato nei digestori di impianti biogas, lettiere stallatiche, inceneritori. I residui rimasti dopo la trasformazione in energia rinnovabile sono reimpiegati in campo come concime.

Da notare che l’Andanatore dotato di coclea posizionata sotto il telaio principale della testata mais, convoglia in andana i residui prima che cadano al suolo, rimanendo quindi puliti, senza terra e pietre.

Dopo la raccolta dell’andana rimangono ancora a terra dei residui che contribuiscono a mantenere la necessaria umidità del suolo per le lavorazioni successive.

La soluzione Olimac DragoGT con Andanatore è quindi un esclusivo e ottimo sistema che offre una grande opportunità a tutti i maiscoltori: contribuisce a uno sviluppo sostenibile e incrementa il reddito agricolo.

Allo stand Olimac di Fieragricola, Padiglione 6 - Stand E2, potrete vedere da vicino DragoGT e la sua sezione Andanatore. Sarà inoltre presente la testata mais Drago2 e il gruppo raccoglitore della testata girasole-sorgo-canapa Drago Gold.

www.olimac.it