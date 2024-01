La "Guarene dei desideri": un incontro per costruirla insieme

Sabato 24 febbraio - a partire dalle ore 15.30 a Guarene presso il Bar Vecchio Mulino in Vaccheria - si terrà una giornata intitolata “ La Guarene dei desideri ” immaginata per contribuire al futuro del borgo dando la possibilità ai suoi abitanti di lavorare su contenuti, spazi e desideri.

Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione attraverso la cultura del luogo abitato da cittadini attivi. Questo fine si può raggiungere trasmettendo competenze in ambito culturale, supportando le iniziative delle associazioni locali e creando degli spazi di socialità dove i cittadini di tutte le età possano esprimersi, incontrarsi, dare vita a nuove idee e progetti.

La “Guarene dei desideri” è una giornata organizzata da Itinerari Paralleli Impresa Sociale per dare voce ai cittadini, cittadine, associazioni, imprese. Il pomeriggio prevederà una prima parte di interventi su bellezza, inclusione e sostenibilità. Gli interventi serviranno da ispirazione e avvio dei tavoli di lavoro, momento in cui ciascuno potrà esprimere diversi punti di vista, problematiche e possibili soluzioni sull’abitare Guarene. Una giornata strutturata per raccogliere le voci di tutte e tutti.