Sanrito Festival,si annuncia la giuria della nona edizione

Il 26 gennaio alle ore 21.00 a Open Baladin Cuneo, Sanrito Festival annuncerà la giuria di nove professionisti invitati per la nona edizione. Ospiti della serata saranno Tom Newton Quintet con Ben Newton, Alessandro Osella, Francesco Cornaglia e Francesca Pittatore, nella prima data cuneese con "Me & Mrs Music".

Considerato uno dei migliori armonicisti italiani della nuova generazione, Tom Newton è in preda ad un'irrefrenabile esigenza di ricerca, come autore e come musicista. Il reggae, il blues, il soul, il folk, il funk, la musica elettronica; uno dei fondatori dell'Orchestra di Sanrito, nella quale presenzia fin dalla prima edizione del 2015.

Per prenotazione cena: 0171 489199. I biglietti per il Festival che si terrà il 9 e 10 febbraio all’Auditorium Foro Boario di Cuneo sono acquistabili sul sito ticket.it

SINGOLA SERATA - 15 euro https://shorturl.at/lmKT6

ABBONAMENTO DUE SERATE - 25 euro https://shorturl.at/uBIWZ