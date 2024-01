Lega, Bergesio presenta ddl per l’istituzione di un contributo a favore di iniziative a forte impatto sociale

Nel corso di una conferenza stampa in Senato è stato presentato il disegno di legge di iniziativa del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive in Senato, per l’istituzione di un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a sostegno di interventi di manutenzione e di recupero di beni pubblici, nonché per la realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo.

“L'obiettivo è non solo riconoscere economicamente le iniziative meritevoli, ma anche reinvestire le risorse pubbliche in progetti capaci di generare un effetto moltiplicatore sull'intero tessuto economico e sociale. Si basa su principi chiave come la sussidiarietà orizzontale, introdotta nella Costituzione nel 2001, che riconosce il ruolo delle forze economiche e sociali nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali insieme alle Istituzioni. Parliamo di investire sulla collaborazione del pubblico e privato per valorizzare i territori, riconoscendo il contributo di aziende, professionisti, associazioni. In poche parole riconosce il valore della comunità”, dichiara il senatore Bergesio nel corso della conferenza.

“È un’ottima idea. Incentivare la collaborazione tra pubblico e privato fa da moltiplicatore, un cambio di mentalità che può portare soltanto valore, una buona risposta alle difficoltà che oggi ci sono”, ha aggiunto Stefano Borghesi, capogruppo della Lega in commissione Finanze. Nel corso dell’evento sono intervenuti il presidente dell’associazione “Parma, io ci sto!”, Alessandro Chiesi e Veronica Vecchi, docente alla SDA Bocconi School of Management.