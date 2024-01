Nuova apparecchiatura in dono alla Cardiologia di Mondovì

L'associazione Nasi Rossi e gli Amici del Cuore di Fossano/Mondovì, tramite l’interessamento della cardiologa Vilma Riccardi, hanno donato alla struttura di Cardiologia un nuovo sistema per la lettura degli Ecg Holter.

“L'ammodernamento tecnologico si era reso necessario in base alla esigenza della registrazione a 12 canali indispensabile in alcune patologie aritmiche che debbono essere analizzate in maniera più completa - spiega il direttore della Cardiologia Mauro Feola -. Questa donazione conferma la sensibilità delle associazioni nei confronti della struttura ospedaliera, il loro coinvolgimento è la strada da percorrere nella Sanità pubblica”.