L'Uncem sostiene e diffonde il Progetto Living Peace International

L'Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani sostiene e diffonde il Progetto Living Peace International, percorso di educazione per la pace. Il progetto si basa sul lancio del "Dado della pace" : sulle cui facce non ci sono numeri, ma frasi che aiutano a costruire rapporti nuovi tra tutti.

Una proposta per tutte le scuole italiane e per i Comuni, per generare nuovi rapporti all'interno delle Istituzioni e in particolare tra bambini, ragazzi, giovani, ma importante anche per gli adulti e per le persone impegnate nelle Pubbliche Amministrazioni.

Ad oggi sono più di 1700 le scuole e gruppi che aderiscono al progetto e oltre 1 milione di bambini, i giovani e adulti raggiunti dalle sue iniziative nei 5 continenti.