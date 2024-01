Lions Club Bra Host e Leo Club Bra, quando la cucina diventa solidarietà [FOTO]

Lions e Leo cuochi per una sera in nome della solidarietà. Si è conclusa con un grande successo la sfida ai fornelli organizzata da Lions Club Bra Host e Leo Club Bra sabato 20 gennaio nell’area verde San Michele, a Bra.

Ma partiamo dal principio. Forse parenti di Alessandro Borghese o forse cugini di Carlo Cracco, i provetti cuochi hanno dato il via alle danze di buon mattino, ricercando gli ingredienti al supermercato, per proseguire nel pomeriggio dietro il bancone con il team dei Lions, coordinato dal presidente Giorgia Olivero e quello dei Leo, agli ordini del presidente Massimiliano Dacomo, impegnati a trasformare un piatto in un concetto gourmet.

Le due brigate (senior e junior) si sono date battaglia, preparando ciascuna due primi, due secondi ed il dolce, giusto per rendere impossibile l’inizio di una dieta. Sul menù non c’è niente da dire: ribollita; crespelle prosciutto e fontina con besciamella; quajetta su medaglione di polenta con funghi; polpette alle melanzane; tiramisù; bon bon di pandoro, ricoperti al cioccolato. Tanta roba, no? In qualità e in quantità.