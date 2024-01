Calcio Serie D: 24^giornata, sabato pomeriggio Alba-Alcione e Sanremese-Bra

Mercoledì 31 gennaio il girone A del campionato di Serie D scenderà in campo per un nuovo turno infrasettimanale (25^giornata), motivo per cui la prossima giornata, la ventiquattresima, prevede diversi anticipi.

Le gare in programma sabato 27 gennaio, come ufficializzato dalla LND.

Ore 14:30

Alba - Alcione

Chieri - Chisola

Derthona - Gozzano

Ligorna - Borgosesia

Ore 15

Fezzanese - Vado

Sanremese - Bra

Domenica 28 gennaio

Ore 14:30

Città di Varese - Asti

Pinerolo - Vogherese

Pont Donnaz - Lavagnese

Rg Ticino - Albenga