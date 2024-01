Sci alpino femminile: Marta Bassino in nona posizione nella prima prova di Cortina

Terzo tempo per Federica Brignone e quinto per Nicol Delago nella prima delle due prove sull’Olympia delle Tofane in vista delle discese di Coppa del Mondo di Cortina d’Ampezzo (Belluno) in programma venerdì 26 e sabato 27 gennaio.

Nel primo test cronometrato, la migliore prestazione è stata firmata dalla francese Laura Gauche con il tempo di 1’33″75 ed un margine di 0″47 nei confronti dell’austriaca Stephanie Venier.

Alle loro spalle, Federica Brignone ha iniziato ad affinare il feeling con il tracciato ampezzano con il terzo tempo ed un ritardo di 0″48 nei confronti della transalpina mentre in quinta posizione la maggiore delle sorelle Delago ha messo a referto il quinto riferimento, staccata di 1″18 e preceduta anche dall’austriaca Cornelia Hütter (+1″12).

Trova posto in questa prima prova anche Marta Bassino che paga 1″89 da Gauche mentre Nadia Delago ha fatto segnare il 18esimo tempo (+2″47).

Prova introduttiva quindi per Sofia Goggia, autrice del ventesimo tempo: la bergamasca già tre volte vincitrice della discesa di Cortina ha coperto il tracciato con 2″52 di ritardo. Alle sue spalle, 22esimo tempo per Laura Pirovano (+2″58) con Teresa Runggaldier 34esima (+3″47) e Roberta Melesi 51esima dopo aver però saltato una porta del tracciato.

Giovedì 25 gennaio alle 11 è in programma la seconda prova cronometrata.